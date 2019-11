Total War: Warhammer 2: "The Shadow & The Blade" mit Malus Düsterklinge und Snikch - 4Players.de

Besessenheit: Um der Besessenheit durch Tz'arkan entgegenzuwirken, trinkt Malus regelmäßig ein Elixier, das den Einfluss des Dämons auf seinen Verstand verlangsamt. Es kostet einiges, das Elixier zu konsumieren. Sein Meister Malekith stellt ihm gerne das Rezept bereit, doch nur, wenn er ihm dabei hilft, die Kontrolle über den Mahlstrom zu erlangen. Obwohl es offensichtlich gefährlich ist, dem Weltentrinker die Kontrolle über seinen Verstand zu überlassen, gibt es Kampfsituationen, in denen Malus von einer vorübergehenden Besessenheit profitiert. Sie verstärkt selbst seine bereits legendäre Boshaftigkeit erheblich. Allerdings stellt diese Sucht nach scheinbar endloser Macht Malus vor große Herausforderungen. Damit wird er über seine gesamte Kampagne konfrontiert, während er versucht, die Kontrolle über seine Seele wiederzuerlangen.

Düsterklinges Expedition: Zu Beginn des Spiels kontrolliert Malus die mächtige Stadt Hag Graef und befehligt eine Expeditionsstreitmacht auf der anderen Seite der Welt, die von einer Schwarzen Arche unterstützt wird. In der Anfangsphase der Kampagne steht Malus vor dem Dilemma, entweder die Kontrolle über Hag Graef zu behalten oder die Stadt für eine hohe Summe aufzugeben. Mit einem Angebot, das Düsterklinge nur schwer ablehnen kann, muss der Spieler zwischen zwei verschiedenen Kampagnenbeginnen entscheiden und die Zügel in der Hand behalten.

Tz'arkans Geflüster: Malus Düsterklinge ist die Verkörperung von Hass und Unbarmherzigkeit - Eigenschaften, die durch den Dämon Tz'arkan gestärkt werden. Während Malus in seinem Inneren mit dem Dämon kämpft, versucht dieser, ihn zu unvorstellbar grausamen Taten zu bringen. Als Teil eines neuen Missionssystems kann Malus dem dunklen Geflüster des Dämons folgen und dafür einzigartige und mächtige Belohnungen erhalten, wie Gegenstände, Anhänger und weitere Schätze.

Schattengeschäfte: Meisterassassine Snikch und seine Untergebenen sind die gefürchtetsten Geheimagenten der Welt. Nur wenige können solche Geheimaktionen durchführen wie sie. Mit jedem Eshin-Charakter kann Klan Eshin zahlreiche Schattengeschäfte gegen seine Rivalen auf der Kampagnenkarte durchführen – mit einer Erfolgsquote von 100 %. Aktionen können sich auf viele verschiedene Arten auswirken. Das reicht von einfachem Stehlen über Spionage bis hin zum Aufstacheln einer Rebellion oder Meuchelmord. Der Meisterassassine selbst kann sogar ganze Städte niederbrennen!

Verträge mit den Großen Klans: Die unsichtbaren Anführer der Skavenschaft versuchen stets, sich im Rat der Dreizehn gegenseitig zu behindern und zu hintergehen. Falls ein Problem aufkommt, dem man sich ernsthaft widmen muss, wenden sich die großen Klans an Klan Eshin, damit er die Drecksarbeit erledigt. Durch diese Klan-Verträge erlangt Klan Eshin Geld, Nahrung und einen besseren Ruf bei den Klans, deren Aufträge sie erfüllen. So erhält er Boni und reduzierte Kosten für die Spezialeinheiten der großen Klans.

Am 12. Dezember 2019 wird das nächste Legendäre-Kommandanten-Paket für Total War: Warhammer 2 erscheinen ( Preis : 8,99 Euro). Der DLC "The Shadow & The Blade" umfasst die Kommandanten Malus Düsterklinge (Dunkelelf) und Meisterassassine Snikch (Skaven), die über eigene Ziele, Fraktionsmechaniken, Aufgabenketten, legendäre Gegenstände, Fähigkeitenbäume, Einheiten und Spielstile verfügen."Tz'arkan, der Weltentrinker, ist seinem ewigen Gefängnis in der Chaoswüste entkommen, nur um untrennbar an seinen Befreier gebunden zu werden - dem gewalttätigen und grausamen Malus Düsterklinge. Der Nachtfürst von Klan Eshin bemerkt das Potenzial dieses Dämons und entsendet seinen zuverlässigsten Assassinen, Meisterassassine Snikch, um den Dämon zu finden und seine wahre Macht zu enthüllen."