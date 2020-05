Total War: Warhammer 2: Eltharion der Grimmige und Grom der Fettsack im Anmarsch

Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC)

Für Total War: Warhammer 2 wird am 21. Mai 2020 die Download-Erweiterung "The Warden & The Paunch" erscheinen (Preis: 8,99 Euro). Das DLC-Paket umfasst zwei legendäre Kommandanten. Kriegsherr Grom gehört zu den Grünhäuten. Eltharion ist ein Hochelf. Ihre beiden Kampagnen sind eng miteinander verflochten und gipfeln in einem Finale, das über die Zukunft des Königreichs Yvresse entscheiden wird. Produktbeschreibung : "Der Kriegsherr Grom, besser bekannt als Grom der Fettsack, ist der bisher einzige Waaaghboss der Grünhäute, der es geschafft hat, bis in die legendäre Inselregion Ulthuan, die Heimat der Hochelfen, vorzudringen. Der aufgedunsene und unaufhaltsame Grom ist eine unerschütterliche Persönlichkeit, die mit höchster Macht und einem blutrünstigen Waaagh gesegnet ist. (...) Eltharion ist der Prinz von Yvresse und genießt höchstes Ansehen unter den Hochelfen ganz Ulthuans. Denn er allein hat bereits Erfolge errungen, die viele seines Volkes für unmöglich gehalten hätten. Auf dem Rücken seines himmlischen Greifen Sturmschwinge ist er die personifizierte Rache in Elfengestalt. Er wird tun, was auch immer nötig ist, um Yvresse vor der drohenden grünen Flut zu beschützen. (...) Wenn sich die neuen Einheiten auf den Schlachtfeldern der Neuen Welt gegenüberstehen, trifft rohe Gewalt auf tödliche Eleganz. Zu diesen Vorboten des Todes zählen neue Heldeneinheiten wie der Erzmagier und die Riesenflusstroll-Hexe sowie verheerende Bodentruppen, darunter die magischen Boshaften Götzen, der majestätische Arkane Phönix und die tödlichen Kriegslöwen von Chrace.""'The Warden & The Paunch' ist das neuste Kommandantenpaket für Total War: Warhammer 2. Es führt zwei neue Legendäre Kommandanten in die Warhammer-Fantasy-Welt ein, die miteinander konkurrieren und über ganz eigene Fraktionen, Ziele, Mechaniken, Einheiten und Spielstile verfügen. Beide können in den Kampagnen 'Auge des Mahlstroms' und 'Reiche der Sterblichen' sowie in benutzerdefinierten Gefechten/Mehrspielergefechten eingesetzt werden."Zusammen mit "The Warden & The Paunch" wird der kostenlose legendäre Kommandant "Prinz Imrik von Caledor" für alle Spieler veröffentlicht: "Der mächtige Herr der Drachen hat noch nie einen Schwur gegenüber seinen Verbündeten gebrochen. So ist er fest entschlossen, Eltharion bei der Verteidigung des Reiches treu zur Seite zu stehen, wenn die grüne Flut über es hereinzubrechen droht."Auch ein Update für die "Alte Welt" ist geplant. Der Patch beinhaltet grundlegende Verbesserungen an der Grünhaut-Fraktion, darunter auch Anpassungen an der Waaagh-Mechanik und den Streitwagen. Neu ist ebenfalls die Schrott-Mechanik. Demnächst kann Schrott auf den Schlachtfeldern gefunden werden, der zur Aufwertung von Einheiten genutzt werden kann. Neue Charakter-Skills, Einheiten-Verbesserungen, ein Karten-Update für Badlands und eine neue Startposition Azhag sind geplant. Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: The Warden the Paunch Trailer