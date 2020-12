Total War: Warhammer 2: Kommandantenpaket "The Twisted & The Twilight" veröffentlicht

"2 neue Fraktionen - Herolde der Ariel und der Züchterklan

2 Legendäre Kommandanten - die Schwestern des Zwielichts und Skrotz der Mutant

2 Legendäre Helden - Ariel, Königin von Athel Loren, und Ghoritch

9 Einheiten - Zoats, Brutschrecken, Riesenhirsch-Ritter, Mutantenrattenoger und mehr

6 Legendäre Söldnerregimenter - darunter die Grubenkämpfer aus Höllenschlund, die Gespenster des Gefrorenen Herzens und mehr

Einzigartige Mechaniken, Missionen und Erzählsequenzen für jede der beiden Fraktionen

Beide Fraktionen lassen sich in den Kampagnen "Auge des Mahlstroms" und "Reiche der Sterblichen" spielen"

Das Kommandantenpaket "The Twisted & The Twilight" ist für Total War: Warhammer 2 ab 44,52€ bei kaufen ) ( Preis : 9,99 Euro) veröffentlicht worden. Es umfasst zwei legendäre Kommandanten. So stellt sich "Skrotz der Mutant" den "Schwestern des Zwielichts". Mit diesen Charakteren wird es neue, einzigartige Kampagnen und Fraktionsmechaniken geben - sowie zahlreiche verheerende Krieger und Bestien wie Zoats, Riesenhirsch-Ritter, Wolfsratten, Meutenbändiger und mehr.Zusammen mit "The Twisted & The Twilight" werden kostenlose Inhalte erscheinen, z.B. ein "Skaven Chieftain Hero" und der "Legendary Lord Drycha" (via Total War Access). Außerdem wird die Waldelfen-Fraktion aus der "Alten Welt" grundlegend überarbeitet. Weitere Details findet ihr im FAQ-Bereich . Die Patch-Veränderungen werden ebenfalls in einem Video (siehe unten) vorgestellt.Features von The Twisted & The Twilight:Letztes aktuelles Video: The Twisted The Twilight Launch Trailer