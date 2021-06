Total War: Warhammer 2: Kommandantenpaket "The Silence & The Fury" und Überarbeitung der Tiermenschen

Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC)

Mit "The Silence & The Fury" ist das letzte Kommandantenpaket für Total War: Warhammer 2 ab 17,99€ bei kaufen ) angekündigt worden. Die 9,99 Euro teure Erweiterung umfasst je einen legendären Kommandanten für die Echsenmenschen (Oxyotl - der Messingbulle) und die Tiermenschen (Taurox - der Ungesehene). Releasetermin ist der 14. Juli 2021.In dem Zusammenhang wird die Tiermenschen-Fraktion (Beastmen) aus Total War: Warhammer komplett überarbeitet. Die Entwickler wollen dafür sorgen, dass die bisherigen Probleme mit dem "Horde-Gameplay" behoben werden, der Fortschritt wichtiger wird und sie besser ihrem beabsichtigten Spielstil entsprechen sollen.Mit dem Kommandantenpaket erhalten die Echsenmenschen und die Tiermenschen je einen neuen legendären Kommandanten. Als Anführer ihrer jeweiligen Fraktion bringen sie neue Charaktere, Einheiten, Spielmechaniken und Ziele mit sich."Aus lebendiger Bronze geformt, ist der wutentbrannte Todesbulle, Taurox, nahezu unbesiegbar - bis auf eine Stelle an seinem gigantischen Hals. Die Götter des Chaos flüstern zu ihm von einem Ritual, welches diese Schwachstelle beseitigen kann. Aber die Versprechungen der Mächte der Verderbnis sind nur selten das, was sie zu sein scheinen ... Währenddessen wittert Oxyotl, der ehrwürdige Chamäleonskink und Meister der Tarnung, die Machenschaft des Chaos und versammelt seine Kohorten. Taurox muss um jeden Preis gestoppt werden, ehe eine neue Welle des Chaos die Welt überflutet. Wer wird siegreich sein, wenn die Stille in einer entscheidenden Schlacht auf den Zorn trifft?"Tiermensch: Taurox"Nachdem Taurox blutrünstig durch ganz Talabecland randalierte, belohnten die Dunklen Götter ihn mit einem Körper aus Messing … aber ihn dürstet es weiterhin nach Blut! Durch seine Siege gewinnt Taurox an Schwung und seine Armee kann Aktionspunkte auffüllen, um immer und immer wieder zu kämpfen. Je länger seine Tötungsserie anhält, desto größer sind die Belohnungen, die er von den Mächten der Verderbnis erhält. Er und seine Tiermenschenhorden müssen das Herz der Dunkelheit ausfindig machen und sich in einer letzten, entscheidenden Schlacht Oxyotl stellen."Echsenmensch: Oxyotl"Als Chamäleonskink mit hohem Ansehen hat Oxyotl eine lange Geschichte des Kampfes - und Sieges - gegen die andersweltlichen Streitkräfte des Chaos. Seine Vorahnungen lassen ihn wissen, wo die Streitkräfte des Chaos als Nächstes zuschlagen werden, und durch die Nutzung der über die Welt verteilten verlorenen Stillen Heiligtümer, die nur er einnehmen kann, ist es Oxyotl möglich, auszuwählen, welche Bedrohung er bekämpfen will, und dadurch die Belohnungen für den Sieg zu erhalten. Oxyotl kann sofort zwischen seiner Hauptstadt, seinen einzigartigen Missionsgebieten und jedem Stillen Heiligtum, das er wiederentdeckt hat, reisen. Letztendlich muss er zum Herz der Dunkelheit gelangen und sich Taurox’ Horden in einer finalen, verzweifelten Schlacht stellen."Letztes aktuelles Video: The Silence The Fury Teaser Trailer