Total War: Warhammer 2: The Silence & The Fury (DLC) und Hammers & Herdstones (Update) veröffentlicht

Mit "The Silence & The Fury" ist das finale Kommandantenpaket für Total War: Warhammer 2 ab 44,90€ bei kaufen ) veröffentlicht worden ( Steam ). Die 9,99 Euro teure Erweiterung umfasst je einen legendären Kommandanten für die Echsenmenschen (Oxyotl - der Ungesehene) und die Tiermenschen (Taurox - der Messingbulle).Sega: "Aus lebendigem Messing geformt, ist der wutentbrannte Todesbulle, Taurox, nahezu unbesiegbar - bis auf eine Stelle an seinem gigantischen Hals. Die Götter des Chaos flüstern zu ihm von einem Ritual, welches diese Schwachstelle beseitigen kann. Aber die Versprechungen der Mächte der Verderbnis sind nur selten das, was sie zu sein scheinen ... Währenddessen wittert Oxyotl, der ehrwürdige Chamäleonskink und Meister der Tarnung, die Machenschaften des Chaos und versammelt seine Kohorten. Taurox muss um jeden Preis gestoppt werden, ehe eine neue Welle des Chaos die Welt überflutet. Als Anführer ihrer jeweiligen Fraktion bringen sie neue Charaktere, Einheiten, einzigartige Gameplay-Mechaniken und Ziele mit sich. In der Schlacht erhalten die Kommandanten Unterstützung von mehreren neuen Einheiten, welche die Reihen der Tiermenschen und der Echsenmenschen verstärken. Zu diesen Spitzeneinheiten gehören der bizarre Grinderlak, eine gottlose Verschmelzung mehrerer Monster, sowie der gewaltige mehrgliedrige Ghorgor und der wilde doppelschwänzige Troglodon."Letztes aktuelles Video: The Silence The Fury TrailerDas finale Kommandantenpaket umfasst auch kostenlose Inhalte mit dem Update Hammers & Herdstones. Dazu gehören ein neuer legendärer Kommandant für die Zwerge, ein zusätzlicher Held für die Tiermenschen und einige (brutale) Söldner, die im Spiel rekrutiert werden können. Des Weiteren werden im Zuge der Old-World-Updates auch die Fraktionen der Tiermenschen und Zwerge überarbeitet. Das Change-Log findet ihr hier