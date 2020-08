Asterix & Obelix XXL: "Romastered" im Trailer

Im Zuge der gamescom 2020 ist erstes Videomaterial aus Asterix & Obelix XXL: Romastered präsentiert worden. Das Remaster des Action-Adventures, welches in originaler Form erstmals im Jahr 2003 veröffentlicht wurde, wird von Osome Studios entwickelt und am 22. Oktober 2020 für PC (digital), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Die Konsolen-Fassungen werden auch als Box-Version im Einzelhandel erhältlich sein (Preis: 39,99 Euro).Das Remaster soll eine überarbeitete Grafik, neue Spielmodi (Parkour-Modus, Countdown-Modus, Extrem-Modus), weitere Mechaniken und eine überarbeitete Kamera samt aufgepeppter Animationen bieten. Die Spieler sollen zudem die Möglichkeit erhalten, jederzeit zwischen der Original-Grafik und der modernisierten Darstellung umschalten zu können. Hinsichtlich der Stimmen bleiben die (deutschen) Original-Sprecher erhalten.Letztes aktuelles Video: Romastered | TrailerDie Geschichte: "Ausnahmsweise konnte das berühmte, unbeugsame Dorf dem Eindringling dieses Mal keinen Widerstand leisten ... Alle Dorfbewohner wurden entführt und werden auf der ganzen Welt verstreut von den Römern gefangen gehalten! Deshalb müssen die mutigen Gallier Asterix, Obelix und der treue Idefix schleunigst zur Rettungsmission aufbrechen - mit Zielen in der Normandie, Griechenland, Helvetia und Ägypten inklusive des notwendigen Halts in Rom. Um Miraculix, Falbala, Troubadix und all ihre Freunde zu befreien, müssen sie auf ihrer Reise eine ganze Reihe an Feinden bekämpfen: Römer, Piraten und sogar Wikinger! Es wird Zeit den magischen Zaubertrank hervorzuholen und die Welt des wohl berühmtesten Gallier-Duos zu betreten und ein Abenteuer im XXL-Format zu erleben!"