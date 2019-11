Romancing SaGa 3: Erscheint heute für PC, PS4, Switch, Vita, Xbox One und mobile Geräte - 4Players.de

Square Enix veröffentlicht heute Romancing SaGa 3 für PC (Steam), PS Vita, PlayStation 4, Switch, Xbox One sowie im App Store sowie auf Google Play - in digitaler Form. Die Konsolen-Umsetzungen kosten 31,99 Euro.24 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung in Japan ist der Rollenspiel-Klassiker erstmalig im Westen für moderne Plattformen verfügbar. "Romancing SaGa 3 bietet Spielern die Freiheit, ihre eigene Geschichte zu erleben, indem sie aus acht verschiedenen Protagonisten mit jeweils einzigartigen Persönlichkeiten wählen", schreibt der Publisher. Die HD-Neuauflage bietet optimierte Grafik, den neuen Dungeon "Phantom Maze", zusätzliche Erzählungen und die Funktion "Neues Spiel+".Am 3. Dezember erscheint zudem SaGa Scarlet Grace: Amibitions für Switch, PlayStation 4, PC (Steam) sowie im App Store und auf Google Play. Romancing SaGa Re;univerSe, das ebenfalls in der Welt von Romancing SaGa 3 spielt, ist ab 2020 weltweit für iOS- und Android-Geräte erhältlich.Letztes aktuelles Video: TGS 2019 Trailer