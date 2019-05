Code Vein: Geschlossener Netzwerktest beginnt Ende Mai auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

Nach längerer Sendepause gibt es wieder ein Lebenszeichen von Code Vein . Publisher Bandai Namco Entertainment wird einen geschlossenen Netzwerktest auf PlayStation 4 (für PlayStation-Plus-Mitglieder) und Xbox One (für Xbox-Live-Gold-Mitglieder) durchführen. Der Netzwerktest beginnt am 31. Mai um 05.00 Uhr und endet am 3. Juni um 09.00 Uhr. Interessierte Teilnehmer können sich ab dem 29. Mai hier registrieren.Der "geschlossene Netzwerktest" gibt den Spielern die Möglichkeit, einen eigenen Charakter zu erstellen, den Auftakt von Code Vein zu spielen und einen Online-Koop-Dungeon auszuprobieren. Die Vollversion soll im Laufe des Jahres für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Salvation of Destruction