Code Vein: Entwickler stellen "Partner"-NPC im Video vor - 4Players.de

Zur Geschichte heißt es in der offiziellen Pressemitteilung:

"In einer nicht allzu fernen Zukunft ist die Welt, wie wir sie kennen, bei einer mysteriösen Katastrophe untergegangen. Die in den Himmel ragenden Wolkenkratzer - einst Zeichen des Wohlstands - sind nur noch leblose Gräber der Menschheit von damals, die von den Dornen des Urteils durchbohrt wurde. Im Epizentrum dieser Zerstörung befindet sich eine Geheimgesellschaft von Wiedergängern namens Vein. In dieser einsamen Festung kämpfen die wenigen übrigen ums Überleben. Dabei helfen ihnen übermenschliche Kräfte, die sie gegen den Verlust ihrer Erinnerungen und den Durst nach Blut eingetauscht haben. Geben sie sich diesem Blutdurst völlig hin, riskieren sie einer der Verlorenen zu werden - teuflische Ghule ohne jede Menschlichkeit."



Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes 2



Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes 2

Bandai Namco Entertainment Europe gibt im folgenden Video einen weiteren Einblick hinter die Kulissen von Code Vein . Die Entwickler (God-Eater-Team) sprechen im zweiten Teil über die "Partner" genannten Nichtspieler-Charaktere. Laut Aussagen der Entwickler wurde viel Zeit investiert, um die NPCs möglichst nützlich für den Spieler zu gestalten. So wird auch der Hauptcharakter von einem "Partner" begleitet. Code Vein wird am 27. September 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.