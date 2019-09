Code Vein: Demo für PlayStation 4 und Xbox One zum Download - 4Players.de

Zur Geschichte heißt es in der offiziellen Pressemitteilung: "In einer nicht allzu fernen Zukunft ist die Welt, wie wir sie kennen, bei einer mysteriösen Katastrophe untergegangen. Die in den Himmel ragenden Wolkenkratzer - einst Zeichen des Wohlstands - sind nur noch leblose Gräber der Menschheit von damals, die von den Dornen des Urteils durchbohrt wurde. Im Epizentrum dieser Zerstörung befindet sich eine Geheimgesellschaft von Wiedergängern namens Vein. In dieser einsamen Festung kämpfen die wenigen übrigen ums Überleben. Dabei helfen ihnen übermenschliche Kräfte, die sie gegen den Verlust ihrer Erinnerungen und den Durst nach Blut eingetauscht haben. Geben sie sich diesem Blutdurst völlig hin, riskieren sie einer der Verlorenen zu werden - teuflische Ghule ohne jede Menschlichkeit."

Die Demo-Version von Code Vein ist für PlayStation 4 ( zum PlayStation Store ) und Xbox One ( zum Microsoft Store ) veröffentlicht worden. Interessierte Spieler können den Charakter-Editor testen, einen eigenen "Wiedergänger" erstellen und einen frühen Abschnitt des Action-Rollenspiels inkl. des ersten Dungeons ausprobieren. Eine PC-Demo ist nicht vorgesehen. Die Vollversion von Code Vein erscheint am 27. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: The Revenants Demo Trailer