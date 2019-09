Code Vein: Anime-Action-Rollenspiel nach Soulslike-Bauart veröffentlicht - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment hat Code Vein auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das Anime-Action-Rollenspiel nach Soulslike-Bauart kann kooperativ mit einem Mitspieler oder (optional) mit einem computergesteuerten Wiedergänger gespielt werden. Die gesammelten Nutzerreviews bei Steam fallen derzeit sind "sehr positiv" aus (84 Prozent von 1.281 Nutzerreviews sind "positiv"). Unser Test befindet sich in Arbeit.Auch ein Season Pass mit neuen Geschichten, Gegnern und Gebieten, in denen man Waffen und Blutschleier finden kann, ist geplant (Preis: 24,99 Euro). Der Day-One-Patch des Spiels (1.02) behebt einige Bugs und nimmt Anpassungen am New-Game-Plus-Modus vor.Der Publisher schreibt: "In der nahen Zukunft hat eine unvorhersehbare Katastrophe die Menschheit, wie man sie kannte, in den Abgrund getrieben. Aus den Überresten der alten Welt ging eine neue Art von Menschen hervor, die Wiedergänger. Im Austausch für Erinnerungen aus ihren vorherigen Leben erhielten die Wiedergänger unvorstellbare Kraft und die Fähigkeit verschiedene Begabungen zu sammeln, die sie noch stärker machen. Eine Gruppe von Wiedergängern, die sich Vein nennt, hat ihre Kräfte vereint, um ihre verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen und die Ursache für die damalige Katastrophe herauszufinden."