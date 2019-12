Code Vein: Demo auf Steam erhältlich - 4Players.de

Bandai Namco hat bekanntgegeben, dass die Demoversion des Action-Rollenspiels Code Vein seit gestern auf PC via Steam verfügbar ist. Die Demo ermöglicht es Spielern, mit dem Charakter-Creator zu experimentieren, ihren eigenen Wiedergänger zum Leben zu erwecken und ihre Fähigkeiten auf die Probe zu stellen, während sie einen frühen Abschnitt des Spiels allein oder mit einem Freund im Koop-Modus erkunden. Die Pressemitteilung erläutert:"Darüber hinaus ist die Sonderzone, Depths: Town of Sacrifice, ebenfalls zugänglich, so dass die SpielerInnen gegen zuvor besiegte Bosse kämpfen können, um an Dunst, neue Waffen und Material zu gelangen. Alle in der Demo erstellten Charaktere sind auf das Hauptspiel übertragbar. CODE VEIN spielt in der gnadenlosen Welt von Vein und bietet eine umfangreiche, personalisierbare Action-RPG-Erfahrung. Das Spiel ist für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar."Letztes aktuelles Video: Video-Test