Code Vein: Erste DLC-Erweiterung Hellfire Knight verfügbar

Mit Hellfire Knight hat Bandai Namco Entertainment die erste DLC-Erweiterung für Code Vein veröffentlicht. Sie beinhaltet eine neue Nebengeschichte, deren Finale schließlich in einem Bosskampf gegen den Hellfire Knight mündet. Darüber hinaus lassen sich ein neuer Blutcode, Blutschleier, drei zusätzliche Waffen sowie weitere Kostüme freischalten. Zudem wartet in den Tiefen in neues Areal, in dem man sich mit stärkeren Gegnern anlegen kann.Zwei weitere DLC-Erweiterungen sind für Februar und März geplant. Hier hält man sich derzeit mit konkreten Informationen allerdings noch zurück.Letztes aktuelles Video: Video-Test