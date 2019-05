Dead Cells: Zwei-Millionen-Marke geknackt, Rise of the Giant für PS4 und Switch erhältlich - 4Players.de

We're celebrating the release of Rise of the Giant, our first FREE DLC, with a small announcement...



We just passed the TWO MILLION COPIES sold!



Thanks so much for the continual support you're showing us, day after day.❤️#games #gamedev #indiedev pic.twitter.com/oLImKkVGKP



— Motion Twin (@motiontwin) 23. Mai 2019

Bei Motion Twin läuft es rund: Verkündete man vor etwa einem Monat noch eine Million Verkäufe für Dead Cells, hat der Metroidvania-Plattformer nach eigenen Angaben mittlerweile auch die Zwei-Millionen-Marke geknackt. Das hat das Studio als erfreuliche Randnotiz bei Twitter verkündet, obwohl man eigentlich auf den Start der kostenlosen Erweiterung Rise of the Giant hinweisen wollte.Der DLC steht ab sofort für Switch und PS4 (via Update) zur Verfügung. Auf der Xbox One muss man sich allerdings noch etwas länger gedulden, weil die Entwickler während der Zertifizierung über einen Bug gestolpert sind, der noch ausgebügelt werden muss. Darüber hinaus weist man darauf hin, dass es bei der Switch-Version unter Umständen zu Problemen mit dem Download kommen kann. Daher wird empfohlen, die Erweiterung direkt über den eShop herunterzuladen.Weitere Informationen zur Erweiterung und die dazugehörigen Patch Notes gibt es hier Letztes aktuelles Video: Video-Test