Dead Cells: The Bad Seed: Erste kostenpflichtige Erweiterung angekündigt - 4Players.de

Für Dead Cells ist die erste (kostenpflichtige) Erweiterung The Bad Seed angekündigt worden. Der DLC wird 4,99 Dollar kosten und im ersten Quartal 2020 auf PC und Konsolen erscheinen. Die Einnahmen aus dem Add-on sind für die Unterstützung von Motion Twin bei der Entwicklung eines neuen Spiels gedacht. Außerdem heben die Entwickler hervor, dass sie Dead Cells schon über ein Jahr mit kostenlosen Inhalten versorgt hätten.In "The Bad Seed" dürfen neue Gebiete (The Arboretum, The Swamp, The Heart of the Swamp) erkundet werden, und zwar in der Frühphase des Spiels. Altbekannte Areale sollen durch die neuen Levels ersetzt werden, wodurch sich die Entwickler mehr Vielfalt in der frühen Spielphase erhoffen. Auch ein neuer Bosskampf ist geplant. Zu den neuen Waffen wird eine Sense gehören.Letztes aktuelles Video: The Bad Seed DLC-Teaser