Dead Cells: Erste kostenpflichtige DLC-Erweiterung erscheint im Februar

Mit Bad Seed hat Motion Twin die erste kostenpflichtige DLC-Erweiterung für seinen Action-Plattformer Dead Cells angekündigt. Nach Angaben von Eurogamer.net soll sie am 11. Februar für PC, PS4, Xbox One und Switch zum Preis von knapp fünf Dollar erscheinen.Die Erweiterung beinhaltet u.a. zwei neue Gebiete: Beim Arboretum handelt es sich um das Zuhause des Pilz-Clans und bei The Swamp um eine zugewachsene Siedlung, in der sich Mutanten, Frosch-Männer und Blutsauger herumtreiben. Mit Mama Tick wartet im Herzen des Sumpfs außerdem ein neuer Boss. Versprochen werden außerdem neue Gegnertypen, zusätzlich Waffen und eine frische Spielmechanik, auf die allerdings nicht näher eingegangen wird. Zuvor hatten die Entwickler neben einem neuen Begleiter aber bereits angedeutet, dass der DLC die erste Double-Slot-Waffe des Spiels beinhalten könnte.Letztes aktuelles Video: The Bad Seed DLC-Teaser