Dead Cells: Bad Seed: Kostenpflichtige Erweiterung steht bereit

Für Dead Cells ist die erste kostenpflichtige Erweiterung "Bad Seed" auf allen Plattformen erschienen. Der DLC kostet 4,99 Euro.Die Preisgestaltung erklären die Entwickler so: "Wir haben über ein Jahr lang kostenlose Updates für Dead Cells veröffentlicht. Dieser DLC soll einerseits gewährleisten, dass wir das Spiel auch in Zukunft noch ausbauen können. Andererseits wollen wir sicherstellen, dass du mit dem nächsten Spiel aus dem Hause Motion Twin genauso viel Spaß haben wirst und wir genauso stolz darauf sein können wie auf Dead Cells."In "The Bad Seed" dürfen neue Gebiete (Das verfallene Arboretum, Der Morast der Verbannten und Das Nest) erkundet werden, und zwar in der Frühphase des Spiels. Altbekannte Areale sollen durch die neuen Levels ersetzt werden, wodurch sich die Entwickler mehr Vielfalt in der frühen Spielphase erhoffen. Auch ein neuer Bosskampf ist geplant. Zu den neuen Waffen wird eine Sense gehören."Die (...) neuen Levels sind Alternativen zu den bestehenden Levels Die Promenade der Verdammten/Toxische Kanalisation und Die Gefängnisdächer/Katakomben/Alte Kanalisation. Der neue Boss ist auf Augenhöhe mit dem Portier. Wir hoffen, dass dich die Anfangsphase des Spiels damit auch nach unzähligen Durchläufen noch auf Trab hält."