Dead Cells: Barrels o' Fun: Brauerei und explodierende Fässer

Für Dead Cells ist das Update "Barrels o' Fun" auf dem PC veröffentlicht worden. Mit dem Update wird ein neues Gebiet, die "verlassene Brauerei", eingeführt, die als Alternative zum "High Peak Castle" fungiert. Die Entwickler wollen so für etwas mehr Abwechslung im späteren Spielverlauf sorgen. Außerdem wird man einen Fasswerfer mit explodierenden Fässern sowie eine Teslaspule als Geschützturm einsetzen können. Last but not least kann man den Soundtrack im Optionsmenü auf eine Demake/8-bit/Chiptune-Version umstelllen. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Barrels o Fun Trailer