Dead Cells: Fatal Falls: Zweite Erweiterung angekündigt

Motion Twin und Evil Empire haben die zweite (kostenpflichtige) Erweiterung für Dead Cells ab 19,18€ bei kaufen ) angekündigt. Sie wird den Titel "Fatal Falls" tragen, im 1. Quartal 2021 erscheinen und 4,99 Dollar kosten."Fatal Falls" wird zwei neue Biome umfassen (The Fractured Shrines und The Undying Shores) sowie alternative Bosskämpfe, die für mehr Abwechslung und neue Wege im mittleren Segment des Spiels sorgen sollen. Auch neue Waffen sind geplant.Last but not least verrieten die Entwickler , dass sich das Hauptspiel schon über 3,5 Mio. Mal verkauft hätte.Letztes aktuelles Video: Fatal Falls DLC Teaser