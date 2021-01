Dead Cells: Fatal Falls: Zweite Erweiterung erscheint Ende Januar

Motion Twin und Evil Empire werden "Fatal Falls" (DLC #2) für Dead Cells ab 14,99€ bei kaufen ) am 26. Januar 2021 zu einem Preis von 4,99 Euro für PC und Konsolen veröffentlichen. Zusammen mit der zweiten kostenpflichtigen Erweiterung wird auch das 22. Update für das Hauptspiel erscheinen.Der Fatal Falls DLC umfasst die neuen Midgame-Biome "Schreinruinen" und "die Unvergängliche Küste", einen Bossgegner mit explodierenden Pilzen (die Vogelscheuche) und eine Vielzahl neuer Waffen und Items. Die beiden Biome sind Parallelen zu den Bereichen "Ufersiedlung", "Glockenturm" und "Hüterin der Zeit" und dienen als alternative Wege im mittleren Spielabschnitt. In den neuen Bereichen wird man auf acht bisher unbekannte Gegner treffen, darunter ein mordlustiges Schwert und leicht psychotische Feinde wie die kurzsichtige Krähe, den tollpatschigen Schwertkämpfer und den manischen Totengräber.Über die Waffen schreiben die Entwickler: "Das neue, manische Schwert (haben wir schon erwähnt, dass es fliegt) von Fatal Falls ist so gestaltet, dass es Brutalitäts-Spielerinnen und -Spielern ein gutes Gegenstück zur großen Kriegseule und dem Pilzimpf bietet. Zudem wurden Sensen, zweifellos eine der ikonischeren Waffengattungen, hinzugefügt. Sie fühlen sich von Gegnern angezogen und werden euch eine kurze Zeit lang folgen. Insgesamt wurden sieben neue Waffen hinzugefügt: Blitzableiter, Laterne des Fährmanns, Sicheln der Vogelscheuche, Eisenstab, Schlangenzähne, Serenade und Kokon. Jede davon wird in unterschiedlichen Bereichen der neuen Biome ausgesprochen nützlich sein. Und weil wir wollen, dass ihr euch gut fühlt und gut ausseht wurden dem Update zudem zehn neue Outfits hinzugefügt."Letztes aktuelles Video: Fatal Falls DLC TrailerFatal Falls ist der zweite Bezahl-DLC für Dead Cells: "Das Entwicklungsteam hat in den vergangenen 30 Monaten stetig kostenfreie Inhalte an die loyale (...) auf allen Plattformen nachgereicht. Der erste Bezahl-DLC The Bad Seed erschien letztes Jahr ebenfalls für 4,99 Euro. Vorherige Updates haben dem Spiel sechs neue Mobs, massive Systemupdates, den vielgewünschten Rucksack, einige neue Biome, dutzende neue Gegner, die das Überleben deutlich erschweren, und eine Auswahl an neuen Waffen, die das Überleben deutlich erleichtern, hinzugefügt. Update 21, das 'Malaise Update', veränderte die Late-Game-Mechaniken komplett, es ist momentan auf dem PC verfügbar und wird im Februar die Konsolenversionen erreichen."