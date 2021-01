Dead Cells: Gratis-Woche auf Switch angekündigt; Rabatte auf allen Plattformen

Eine ganze Woche lang wird man den Metroidvania-Plattformer Dead Cells ( ab 19,98€ bei kaufen ) auf Switch ausprobieren dürfen. Das haben Motion Twin und Evil Empire bekannt gegeben. Demnach startet die Aktion am 26. Januar und dauert bis zum 1. Februar. Ein Vorabladen soll bereits via eShop möglich sein.Parallel zur Gratis-Woche gibt es außerdem eine Rabatt-Aktion auf allen Plattformen. Hier können Nutzer 50 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 24,99 Euro sparen. Laut Entwicklerangaben hat sich Dead Cells mittlerweile mehr als drei Millionen Mal verkauft - ein großer Erfolg für das Indie-Spiel mit Roguelite-Elementen. Am 26. Januar erscheint zudem das Dead Cells: The Fatal Seed Bundle, das die beiden Bezahl-DLCs Fatal Falls und The Bad Seed beinhaltet. Vorbesteller erhalten aktuell im eShop einen Rabatt von 33 Prozent.Letztes aktuelles Video: Fatal Falls DLC Trailer