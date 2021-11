Dead Cells: Der Indie-Titel von Motion Twin bekommt haufenweise Crossover-Inhalte

Der von Motion Twin entwickelte Indie-Action-Roguelike Dead Cells ab 10,19€ bei kaufen ) bekommt ein großes Update spendiert, mit dem ein halbes Dutzend weiterer Indie-Perlen Einzug in die Rogue-lite-Welt hält: Blasphemous Curse of the Dead Gods sowie Hollow Knight Aus jedem dieser Titel werden neue Waffen, Fähigkeiten und Skins in Dead Cells zur Verfügung stehen, die den Spielern der Indie-Titel bekannt vorkommen sollten. Aus Hollow Knight bekommt man z.B. den Nagel als Waffe spendiert, während mit den Inhalten aus Hyper Light Drifter Laser-Waffen im Spiel Premiere feiern.Die Update-Patchnotes enthalten übrigens neben den Balancing- und Quality-of-Live-Änderungen auch folgende Hinweise der Entwickler zu den Fundorten der neuen Inhalte: "Bei der Erkundung der Gefangenenquartiere fallen euch vielleicht einige neue, ungewöhnliche Räume auf, die nicht hierher zu gehören scheinen. Vielleicht sind sie aus einer anderen Dimension herübergekommen? Die Legende besagt, dass das Auffinden und Erforschen dieser Räume dir Ruhm und Stärke einbringen wird! Und auch neue Werkzeuge, die du deinem Arsenal hinzufügen kannst. Wir haben auch gehört, dass irgendwo in den Gefangenenquartieren ein seltsames, mysteriöses Buch aufgetaucht ist, das vielleicht voller Hinweise steckt. Die Sprüche darin sind allerdings ziemlich kryptisch und unverständlich..."Dead Cells ist für PC, PS4, Nintendo Switch sowie Xbox One erhältlich. Den Test auf 4Players.de könnt ihr hier nachlesen