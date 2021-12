Dead Cells: Entwickler kündigt neuen DLC an und verspricht kostenlose Inhalte für ein weiteres Jahr

Dead Cells ( ab 9,94€ bei kaufen ) hat erst vor knapp einer Woche ein großes Update bekommen. Das Entwickler-Team von Motion Twin ruht sich aber nicht aus und enthüllt bereits die nächste Erweiterung. Im gleichen Zug kündigt man an, dass es auch weiterhin für mindestens ein Jahr kostenlose Erweiterungen für den Action-Plattformer geben wird.Zunächst wird es in Dead Cells mit dem kostenpflichtigen DLC „The Queen and the Sea“ weitergehen. Darin werden zwei neue Biome enthalten sein: 'Infested Shipwreck' und 'Lighthouse'. In der offiziellen Ankündigung auf Steam wird eines der neuen Biome als "definitiv nicht das Standard-Level von Dead Cells, das du kennst und liebst" beschrieben. Wer hier erfolgreich ist, soll einen alternativen Boss und damit ein alternatives Ende freischalten können.Natürlich wird es auch neue Waffen und Gegner geben sowie ein bisher nicht näher beschriebenes "nicht allzu kuscheliges" Haustier. Dazu will sich Motion Twin aber kurz vor dem Release-Datum im Details äußern. Die vorherigen Download-Erweiterungen "Bad Seed" oder "Fatal Falls" sind nicht erforderlich, um die neuen Inhalte spielen zu können.Motion Twin sagte in der Ankündigung auch, dass kostenlose Updates "mindestens für ein weiteres Jahr, zur Verfügung stehen werden". Das letzte Update war ein Indie-Crossover (wir berichteten ), bei dem Inhalte von anderen Roguelites wie Hollow Knight, Hyper Light Drifter und Blasphemous hinzugefügt wurden.Damit auch weiterhin kostenlose Inhalte möglich sind, finanziert sich das Studio mit kostenpflichtigen DLCs. Das "The Queen and the Sea"-DLC wird wahrscheinlich wie die Vorgänger 4,99 Euro kosten und Anfang 2022 erscheinen.Dead Cells ist für PC, PS4, Nintendo Switch sowie Xbox One erhältlich. Den Test auf 4Players.de könnt ihr hier nachlesen