Dead Cells: Termin für die dritte Erweiterung "The Queen and the Sea" enthüllt

Nachdem man Anfang des Monats bereits die weitere Unterstützung von Dead Cells ( ab 14,99€ bei kaufen ) ankündigte (wir berichteten ), hat Entwickler Motion Twin nun den Termin für den Abschluss der DLC-Trilogie genannt. Demnach wird "The Queen and the Sea" am 6. Januar 2022 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC zur Verfügung stehen. Mit dem Veröffentlichungsdatum haben die Macher auch Details zu den neuen Biomen enthüllt, die mit der kostenpflichtigen Erweiterung im Action-Plattformer landen werden. Passend zur Ankündigung wurde auch ein Gameplay-Trailer präsentiert, der euch einen weiteren Blick auf "The Queen and the Sea" gibt.Insgesamt zwei neue Biome werden mit dem DLC zum Spiel hinzugefügt, denen ihr als Alternative von "High Peak Castle" sowie "Hand of the King" gegen Ende des Titels begegnen könnt. Dabei handelt es sich um "The Infested Shipwreck", das euch ein völlig neues Arsenal an Waffen bieten wird, darunter u.a. ein Dreizack, ein Piratenhaken und sogar ein Hai. Hinter dem zweiten Biom steckt das "Lighthouse" von Dead Cells. Als Bonus dürfen sich Spieler mit "The Crown" auf ein zusätzliches Boss-Biom freuen, das ein neues Ende der Geschichte bereit hält. Der DLC wird für 4,99 Euro erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: The Queen and the Sea Gameplay-Trailer