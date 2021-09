Bayonetta 3: Erscheint 2022 exklusiv für Switch

Screenshot - Bayonetta 3 (Switch) Screenshot - Bayonetta 3 (Switch) Screenshot - Bayonetta 3 (Switch) Screenshot - Bayonetta 3 (Switch) Screenshot - Bayonetta 3 (Switch) Screenshot - Bayonetta 3 (Switch) Screenshot - Bayonetta 3 (Switch) Screenshot - Bayonetta 3 (Switch) Screenshot - Bayonetta 3 (Switch) Screenshot - Bayonetta 3 (Switch)

Nintendo hat im Rahmen seiner aktuellen Direct-Präsentation verkündet, dass Bayonetta 3 nächstes Jahr exklusiv für Switch erscheinen wird. Die bei Platinum Games entstehende Hack'n'Slay-Action wurde bereits im Dezember 2017 bei den Game Awards als Exklusivtitel angekündigt und seitdem unter Verschluss gehalten.Plantinum Games arbeitet neben Bayonetta 3 noch an Project G.G. und an Babylon's Fall . Außerdem hat man ein neues Video veröffentlicht, in dem neben dem neuen Look der Umbra-Hexe auch neue Spielmechaniken, wie z. B. Bayonettas Fähigkeit, Dämonen direkt zu kontrollieren, vorgestellt werden:Letztes aktuelles Video: Nintendo Direct Trailer