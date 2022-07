Bayonetta 3: Kontroverse Einstellung für Nacktheit von Entwicklern angekündigt

Bayonetta 3 mit Zensur? Das ist der Naive Angel Mode





Relax, the witch is back and sexier than ever🌙



We've added the revolutionary "Naive Angel Mode" to Bayonetta 3 so more people can fully enjoy it👍



By turning it on, you can play right in the living room without having to worry about what's on screen... we think😠#Bayonetta3 pic.twitter.com/SEs3vqrdYc



— PlatinumGames Inc. (@platinumgames) July 13, 2022

Platinum Games will ein Feature in Bayonetta 3 einführen, das uns Einstellungen an der Nacktheit der Heldin vornehmen lasst. Dieses stößt bei den Fans auf geteilte Meinungen.Zwar versicherten uns die Entwickler nach der jüngst getroffenen Ankündigung, die Hexe wäre zurück und das "sexier als je zuvor", jedoch rundert man mit der neuen Option wohl nun etwas zurück. Bayonetta 3 soll eine "revolutionäre" Einstellung für Menschen, die auf sexuell grafische Inhalte empfindlich reagieren, bieten.Mit dem Feature, das liebevoll "Naive Angel Mode" getauft wurde, wolle man erreichen, dass "mehr Leute es vollständig genießen können", ohne sich dabei unwohl zu fühlen. Scherzhaft ergänzten die Entwickler: "Schaltet man es ein, kann man direkt im Wohnzimmer spielen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist...denken wir".Bereits in den vergangenen beiden Bayonetta -Teilen zeigte sich die titelgebende Hexe sehr freizügig beim Ausführen diverser Kampfakrobatiken, was unter anderem für eine Altersfreigabe ab 18 beziehungsweise 16 Jahren gesorgt haben dürfte. Die neue Option lässt sich beliebig ein- und ausschalten, es handelt sich also nicht um eine harte Zensur, sondern eher um einen Nacktheits-Filter. Wie dieser am Ende aussieht, demonstriert Platinum Games innerhalb eines kurzen Clips.Bayonetta ist für ihr selbstbewusstes Auftreten in knappen Kostümen bekannt, weswegen einige Fans befürchten, man könnte ihr mit der Zensuroption einen Teil ihrer Identität rauben. Sie argumentieren damit, dass die sexy Hexe sich nicht für ihre Nacktheit schämen sollte, sondern eher noch dazu stehen. Außerdem seien die freizügigen Passagen nichts im Vergleich zu den äußerst brutalen Gewaltdarstellungen. Andere Fans feiern die Entwickler hingegen für ihre Entscheidung und freuen sich, in Bayonetta 3 endlich fiesen Dämonen den Garaus machen zu können, obwohl jüngere Kinder oder Familienmitglieder anwesend sind.Letztes aktuelles Video: Nintendo Direct Trailer