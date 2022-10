Bayonetta 3: Die Hexe bekommt eine neue Synchronstimme verpasst

Neue Synchronsprecherin: Mass Effect meets Bayonetta 3





Bayonetta im Multiverse of Madness

Neues Spiel, neue Stimme: In Bayonetta 3 schlüpft nicht mehr die bisherige Synchronsprecherin Hellena Taylor in die Rolle der charmanten Titelhexe, wie Game-Director Yusuke Miyata verriet.Statt Taylor wird Bayonetta nun von Jennifer Hale gesprochen, die Spieler bereits als Female Shepard aus der Mass Effect-Reihe, Ashe aus Overwatch und Samus Aran aus den Metroid Prime-Spielen kennen.Warum es zu diesem Wechsel kam, erklärte Miyata in einem Interview mit Game Informer (via Nintendo Everything ): „Eine Vielzahl an überschneidenden Umständen hat es Hellena Taylor schwer gemacht, erneut in ihre Rolle zu schlüpfen. Wir haben Probesprechen abgehalten, um eine neue Stimme für Bayonetta zu finden und haben die Rolle Jennifer Hale angeboten, die für uns gut zum Charakter passt.“„Ich verstehe die Sorgen, die manche Fans aufgrund des Stimmenwechsels an diesem Punkt der Reihe haben, aber Jennifers Darbietung hat alles überboten, was wir uns vorgestellt haben. Ich bin mir sicher, dass ihre Darstellung von Bayonetta die Erwartungen unserer Fans übersteigen wird.“Hellena Taylor hatte bereits im September 2021 angedeutet, dass sie nicht als Bayonetta zurückkehren wird. Auf Twitter bedankte sie sich bei ihren Fans und kommentierte die Aussage, dass man sich Bayonetta ohne die Synchronsprecherin nicht vorstellen könne, mit den vielsagenden Worten: „Nun, das müsst ihr vielleicht.“ Konkreter dürfe sie aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung nicht werden, schrieb sie. Ein gutes Jahr später sprechen Taylors Tweets eine noch eindeutigere Sprache.Bereits im Juli hatte Nintendo außerdem einen Gameplay-Trailer veröffentlicht, bei dem GameXplain die neue Stimme von Bayonetta aufgefallen war und spekuliert hatte, ob es sich um Jennifer Hale handelt. Aufgrund der vielen Andeutungen, dass Bayonetta 3 sich der Multiversum-Thematik bedient und im Trailer bereits zwei Bayonettas zu sehen waren, hofften einige Fans damals noch auf Taylors Rückkehr.Trotz verschiedener Universen und mehrerer Hexen steht mit der aktuellen Nachricht aber offenbar fest, dass Taylor nicht in Bayonetta 3 zu hören sein wird. Im Japanischen bleibt dafür alles beim Alten, hier wird weiterhin Atsuko Tanaka der charmanten Hexe ihre Stimme verleihen. Bayonetta 3 erscheint am 28. Oktober exklusiv für die Nintendo Switch Letztes aktuelles Video: Nintendo Direct Trailer