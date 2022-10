Bayonetta 3: Ehemalige Synchronsprecherin ruft zum Boykott des Spiels auf

Bayonetta 3: Ex-Synchronsprecherin plaudert aus dem Nähkästchen

Erst letzte Woche bestätigte Platinum Games offiziell, dass die Titelhexe in Bayonetta 3 mit Jennifer Hale (Mass Effect, Metroid Prime) von einer neuen Synchronsprecherin übernommen wird.Damit bewahrheiteten sich Befürchtungen und Spekulationen der Fans, die sich schon bei den ersten Trailern gewundert hatten, wieso ihre Lieblingshexe nicht mehr von Hellena Taylor vertont wird und wer die Rolle stattdessen übernimmt. Als Grund für den Wechsel gab man an, dass „eine Vielzahl an überschneidenden Gründen“ es Taylor nicht ermöglicht hatten, erneut als Bayonetta aufzutreten.Nun meldete sich Hellena Taylor persönlich zu Wort und veröffentlichte mehrere Videos auf Twitter, in denen sie die Situation aus ihrer Perspektive schildert und verrät, warum es zu dem Wechsel für Bayonetta 3 wirklich gekommen sei. Grund dafür sei ein Taylor zufolge „beleidigendes“ Gehalt in Anbetracht des Franchise-Erfolgs und ihrer langjährigen Ausbildung:„Das Bayonetta-Franchise hat ungefähr 450 Millionen US-Dollar eingespielt, Merchandise ausgenommen. Als Schauspielerin habe ich für siebeneinhalb Jahre trainiert, drei Jahre davon an der London Academy of Music and Dramatic Art. […] Und was haben sie gedacht, ist das wert? Was haben sie angeboten, mir zu zahlen?“„Das finale Angebot für das ganze Spiel […] waren 4000 US-Dollar. Das ist eine Beleidigung für mich. Die Menge an Zeit, die es gebraucht hat, an meinem Talent zu arbeiten und alles, dass ich dem Spiel und den Fans gegeben habe. Ich bitte die Fans, das Spiel zu boykottieren und stattdessen das Geld, das sie für das Spiel ausgegeben hätten, für einen wohltätigen Zweck zu spenden.“„Ich wollte nicht die Welt, ich wollte nicht zu viel. Ich habe nur um ein anständiges, würdevolles Gehalt zum Leben gebeten. Was sie getan haben, war legal, aber es war unmoralisch. […] Ich habe keine Angst vor der Verschwiegenheitserklärung. Ich kann es mir nicht mal leisten, ein Auto zu unterhalten. Was wollen sie machen? Mir meine Klamotten abnehmen?“Nachdem Taylor für die Rolle in Bayonetta 3 vorgesprochen hatte, mit „fliegenden Fahnen“ bestanden und ein „beleidigendes Angebot“ erhalten hatte, entschied sie, sich an Game-Director Hideki Kamiya zu wenden und ihn zu fragen, wieviel sie seines Erachtens wert sei.Taylor erhielt eine Antwort, in der Kamiya ihr versicherte, dass er sowohl sie als auch die erste Erinnerung an ihre Zusammenarbeit sehr schätze und Fans sich ihre Stimme als Bayonetta wünschen. Wie die Synchronsprecherin weiter erzählt, bekam sie erst nach ihrem Brief an Kamiya das Angebot von 4000 US-Dollar, weshalb der ursprüngliche Vorschlag noch einmal darunter gelegen haben muss.Weder von Nintendo noch von Platinum Games gab es bisher eine offizielle Stellungnahme zu Taylors Vorwürfen. Allerdings meldete sich Kamiya, seines Zeichens das bekannteste Entwicklergesicht der Bayonetta-Reihe, zu Wort und schrieb auf Twitter, „die Einstellung zur Unwahrheit“ sei „traurig und bedauernswert“. Das sei jedoch alles, was er aktuell dazu zu sagen habe.Kamiya befeuerte die ohnehin schon hitzige Diskussion mit dieser Aussage weiter und verfasste anschließend weitere Tweets auf Japanisch, die das Thema jedoch nicht weiter vertieften. Stattdessen spielte er auf seine rigorose Einstellung an, jeden zu blockieren, der seine Tweets in einer anderen Sprache als Japanisch zitiert.Dass Kamiya solche Leute 2019 als „Insekten“ bezeichnete und auf Grund der Menge an aktuellen Blockierungen dafür sorgte, dass sogar sein eigener Account temporär gesperrt war, trug allerdings nicht gerade dazu bei, Bayonetta-Fans zu beruhigen und der Diskussion ein Ende zu bereiten.Letztes aktuelles Video: Nintendo Direct Trailer