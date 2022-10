Bayonetta 3: Angeblich deutlich höheres Gehaltsangebot für Ex-Sprecherin

Bayonetta 3: Taylor soll sechsstellige Summe verlangt haben





Last weekend, Bayonetta's former voice actor called for fans to boycott the new game, saying she was offered just $4,000 to work on it. Her Twitter videos went viral and stoked a debate over voice actor wages. But the full story is much more complicated... https://t.co/qPa8grfCtq



— Jason Schreier (@jasonschreier) October 18, 2022

Bestätigung vom Bloomberg-Bericht durch VGC

Neue Synchronsprecherin bat Fans um Unvoreingenommenheit

Das Drama um Bayonetta 3 nimmt kein Ende: Nach den anfänglichen Vorwürfen der ehemaligen Bayonetta-Sprecherin Hellena Taylor, man hätte ihr für die gesamte Vertonung des Spiels nur 4000 US-Dollar geboten, zeichnet ein Bericht von Bloomberg nun ein anderes Bild.Journalist und Branchen-Insider Jason Schreier schreibt dort, er habe mit zwei Personen kommuniziert, die über die genauen Verhandlungen Bescheid wissen, und habe einige Dokumente selbst gesehen. Demnach sollen Taylors Ausführungen über das Gehaltsangebot und die darum geführten Verhandlungen nicht der Wahrheit entsprechen.Den von Bloomberg angeführten Quellen zufolge, habe man Hellena Taylor für ihren Auftritt als Titelhexe in Bayonetta 3 nicht etwa 4000 US-Dollar für das gesamte Spiel, sondern 3000 – 4000 US-Dollar pro Aufnahmesession geboten. Man habe fünf Aufnahmesessions geplant, die je vier Stunden lang sein sollten, was einer Gesamtsumme von 15000 – 20000 US-Dollar entsprochen hätte.Taylor sei mit diesen Bedingungen nicht einverstanden und soll eine sechsstellige Summe verlangt haben, was Platinum Games abgelehnt und sich nach langen Verhandlungen dafür entschieden habe, jemanden neuen für die Rolle von Bayonetta zu suchen, wie Bloomberg berichtet.Man habe Taylor dann noch eine Cameo-Rolle in Bayonetta 3 für die Summe einer Aufnahmesession angeboten, was die Synchronsprecherin ebenfalls abgelehnt haben soll. Taylor wiederum habe Bloomberg kontaktiert, bezeichnete die Aussagen als „absolute Lüge“ und schrieb, Platinum Games wolle „seinen Arsch und das Spiel retten“.Die Quellen von Bloomberg wollen natürlich anonym bleiben, weil ihnen das offene Sprechen über Verhandlungen und Gehälter vertraglich untersagt sei. Von Nintendo und Platinum Games gab es bislang keine offizielle Stellungnahme, abseits von Game-Director Hideki Kamiya , der Taylors Vorwürfe bestritt und als „traurig und bedauerlich“ bezeichnete.Dafür meldeten sich nach dem Bloomberg-Bericht auch die Kollegen von VGC zu Wort, bei denen man die Informationen von Bloomberg durch eigene Quellen bestätigen könne. VGCs Quellen ergänzten, es hätten auch nur vier statt fünf Aufnahmesessions sein können, nannten aber die gleichen Gehaltsangebote.Letztes aktuelles Video: Nintendo Direct TrailerDie Gesamtsumme habe laut VGCs Quellen Taylors Verdienst bei Bayonetta 2 deutlich überschritten. Auch gegenüber VGC bestreite Taylor diese Aussagen, nannte sie „kategorisch falsch“ und bezeichnete die Behauptung einer Gesamtsumme von rund 15000 US-Dollar als „kompletten Witz“.„Ich würde diese Geschichte und das ganze verdammte Franchise gerne hinter mir lassen. Ich denke, ich lasse meine Videos für mich stehen. Ich habe die Wahrheit gesagt“, so Taylor in einer Nachricht an VGC.Auch Jennifer Hale , die neue Synchronstimme von Bayonetta, kommentierte die Kontroverse, hielt sich aber aufgrund einer Verschwiegenheitserklärung mit konkreten Aussagen zurück. Sie bat Fans jedoch darum, das hart arbeitende Team hinter Bayonetta 3 zu bedenken und mit einer „offenen Denkweise“ an das Spiel zu treten.Hale, der von Taylor das Recht abgesprochen wurde, sich als Stimme von Bayonetta zu bezeichnen, bekräftigte ihre Einsätze in der Vergangenheit, um Sprecherkollegen faire Arbeitsbedingungen zu verschaffen. Sie sei schon seit Jahren eine Fürsprecherin für die Community: „Mein Ruf spricht für sich selbst.“