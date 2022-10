Bayonetta 3: Entwicklerstudio PlatinumGames bezieht Stellung zur Kontroverse

Bayonetta 3: PlatinumGames hat keine Lust mehr auf Anfeindungen





Darum geht es bei der Synchronkontroverse von Bayonetta 3

Nach dem Bericht von Bloomberg über die Umstände der Synchronkontroverse im Fall von Bayonetta 3 hat sich die Lage etwas beruhigt, auch wenn Hellena Taylor auf ihre Version besteht.Während Publisher Nintendo weiter schweigt, hat sich das Entwicklerstudio PlatinumGames nun endlich zu einem Statement durchgerungen. Taylors Vorwürfe kommentierte man dort nicht, verteidigte dafür aber Jennifer Hale, die neue Synchronsprecherin von Bayonetta.Hellena Taylor hatte zwar in erster Linie PlatinumGames und Nintendo für ihr angebliches Gehaltsangebot von 4000 US-Dollar verantwortlich gemacht, ließ die Jennifer Hale aber nicht außen vor. Obwohl Taylor ihr alles Gute wünschte, sagte sie gleichzeitig, dass Hale kein Recht habe, sich als die Stimme von Bayonetta zu bezeichnen.Einige Fans scheinen das zum Anlass genommen zu haben, um Hale in den sozialen Medien anzugreifen. Entwicklerstudio PlatinumGames hat von solchen Respektlosigkeiten nun aber offenbar die Nase voll und veröffentlichte auf Twitter ein entsprechendes Statement:„Wir bei PlatinumGames möchten unsere tiefste Wertschätzung ausdrücken für alle, die über die Jahre dazu beigetragen haben, die Bayonetta-Serie zu erschaffen, auch für die Community, die als ihre Basis gedient hat", heißt es dort.„Wir geben unsere volle Unterstützung an Jennifer Hale als die neue Bayonetta und stimmen mit allem in ihrem Statement überein. Wir bitten die Leute darum, von weiteren Kommentaren abzusehen, die Jennifer Hale oder andere Mitwirkende der Serie nicht respektieren.“Schon länger hatten Fans vermutet, dass die Titelhexe in Bayonetta 3 von einer anderen Synchronsprecherin gesprochen wird als von Hellena Taylor, die in den ersten beiden Spielen die Hauptrolle besetzte. Anfang Oktober kam dann die offizielle Bestätigung , dass Jennifer Hale (Mass Effect) Bayonetta sprechen werde, Taylor sei dies aus „überschneidenden Umständen“ nicht möglich gewesen.Letztes aktuelles Video: Nintendo Direct TrailerTaylor ließ diese Aussage nicht unkommentiert, verkündete auf Twitter, man habe ihr für das gesamte Spiel die „beleidigende“ Summe von 4000 US-Dollar angeboten und rief zum Boycott des Spiels auf . Mittlerweile berichteten Bloomberg und VGC allerdings, dass Platinum Taylor dieses Gehalt pro Aufnahmesession zahlen wollte, bei vier bis fünf geplanten Terminen.Damit hätte Taylors Gesamtgehalt nicht bei 4000, sondern bei 16000 bis 20000 US-Dollar für ihre Darbietung in Bayonetta 3 gelegen. Beige Magazine berufen sich auf Quellen, die Kenntnis über die Verhandlungen haben sollen, Jason Schreier von Bloomberg habe die entsprechenden Dokumente außerdem persönlich gesehen.