Darksiders 3: Erweiterung "Keepers of the Void" erhältlich - 4Players.de

Gunfire Games und THQ Nordic haben eine neue Erweiterung für Darksiders 3 veröffentlicht: Keepers of the Void beinhaltet laut PCGamesN eine neue Quest, die Fury mit den Serpent Holes an einen zusätzlichen Schauplatz führt. Dort muss man eine finstere Bedrohung ausschalten, doch führt der Weg zum Erfolg nicht nur über Kämpfe, sondern auch das Lösen von Rätseln.Als Belohnungen warten nicht nur neue Waffen, sondern eine der wertvollsten und begehrtesten Ausrüstungen: die Abyssal Armor. Allerdings muss man auch selbst in die Tasche greifen: Der DLC ist ab sofort zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.Letztes aktuelles Video: Video-Test