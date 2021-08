Darksiders 3: Erscheint am 30. September für Nintendo Switch

Die Nintendo-Switch-Umsetzung zu Darksiders 3 ab 11,64€ bei kaufen ) hat einen Release-Termin: THQ Nordic gibt bekannt, dass sie am 30. September 2021 auf Nintendos Hybrid-Konsole erscheinen wird:"Fury, der dritte und wahrscheinlich krasseste Apokalyptische Reiter, schwingt erneut ihre Peitsche! Die Apokalypse liegt in deinen Händen! (...) Die Nintendo Switch™-Version inkludiert beide DLCs, Keepers of the Void und The Crucible. Sie ist sowohl digital als auch im Einzelhandel mit einer UVP von 39,99 € erhältlich."Im Test für PS4 und PC resümierten wir 2018: "Im Detail gibt es in einiger Hinsicht Schwächen, doch unter dem Strich legt Fury einen durch die Bank unterhaltsamen sowie fordernden Auftritt hin".