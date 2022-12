Ashes of Creation: Neues Video mit 40 Minuten Gameplay & mehr

Ashes of Creation: Kleriker-Klasse glänzt im Gameplay-Video

Wie die Tageszeit das Spiel beeinflusst

Weitere Informationen zu Ashes of Creation

Ein neues, etwa 40 Minuten langes Video zu Ashes of Creation gibt uns tiefe Einblicke in das Gameplay. Außerdem wird der spannende Tageszyklus näher beleuchtet.Konkret geht es bei dem gezeigten Material um den Kleriker, der als eine der Klassen im kommenden MMORPG zur Auswahl stehen soll. Darüber hinaus bekommen wir noch einige weitere Informationen zu Ashes of Creation seitens der Entwickler spendiert.Wie der Kleriker in Ashes of Creation genau funktioniert, war bislang noch nicht bekannt. Einen ersten Vorgeschmack liefern uns aber nun ausführliche Aufnahmen aus der Alpha des Spiels. Die Entwickler streifen darin mit einem Kleriker der unteren Levelstufen durch die Weiten, während sie uns einige Details zum Gameplay verraten.Beispielsweise soll der Kleriker mit einer Ressource arbeiten, die sich Conviction nennt. Sie erhöht während des Kampfes nicht nur seinen Schaden, sondern verbessert auch noch seine übrigen Fähigkeiten. Habt ihr genügend Conviction gesammelt, heilt ihr nicht nur mehr, sondern eure Zauber springen auch öfter auf verbündete Spieler über.Grundlegend nutzt der Kleriker allerhand heiliger Schadenszauber, die untoten Widersachern das Leben noch einmal deutlich erschweren als andere Attacken. In Ashes of Creation bauen die Entwickler außerdem auf ein Kampfsystem, bei welchem verschiedene Typen von Magie bei unterschiedlichen Gegnern mehr oder weniger Schaden verursachen - ganz abhängig von ihrer jeweiligen Resistenz.Neben der Information, dass die Tages- und Nachtzeiten in Ashes of Creation in einem realistischen Rhythmus dynamische Wechsel vollziehen sollen, verraten die Entwickler auch, dass diese direkten Einfluss auf das Spielgeschehen haben werden.So ist es beispielsweise davon abhängig, wo und zu welcher Zeit wir welche Sorte von Gegnern antreffen sollen. Je nach Tageszeit verändert sich auch die Gemütslage unserer Feinde und dementsprechend auch, wie sie uns begegnen. Im Rahmen von Dungeons und weiteren, nicht frei zugänglichen Arealen, sollen wir allerdings auf die dynamischen Wechsel verzichten müssen.Neben den bereits genannten Informationen gab es noch eine Vielzahl weiterer, die größtenteils allerdings schon bekannt waren. So wird erklärt, dass wir in der späteren Phase des Spiels auf eine Auswahl von 20 bis 30 verschiedenen Zaubersprüchen und Angriffen zurückgreifen sollen, während das Kampfsystem von Ashes of Creation tendenziell als eher schwieriger eingestuft wird.Außerdem genießen die verschiedenen Klassen mit ihren Buffs und Fähigkeiten, die sich im Kampf kombinieren lassen, diverse Synergien. Auch zum PvP und möglichen Mechaniken, denen man bereits vorab entgegenwirken möchte, ist die Rede. Wann Ashes of Creation erscheinen wird, ist bislang ungewiss. Für Fans von MMORPGs dürfte künftig jedoch gut gesorgt sein: Angeblich ist auch ein Ableger von Open World-Hit Horizon in Arbeit. Letztes aktuelles Video: Winter Wonderland