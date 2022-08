White Day: A Labyrinth Named School: Next-Gen- und Switch-Remake des Horror-Klassikers bekommt Release-Datum

Was ist drin?

Das im Mai dieses Jahres für die aktuelle Konsolengeneration angekündigte Remake des südkoreanischen Horror-Klassikers erhält nun ein Release-Datum: So soll White Day: A Labyrinth Named School am 8. September für PS5, Xbox Series X/S und Switch erscheinen.Wie seine gespenstischen Antagonisten ist der ostasiatische Survival-Horror des Entwicklerstudios SONNORI Corp einfach nicht totzukriegen. Bereits vor 21 Jahren brachte der Titel in seinem Heimatland Angst und Schrecken auf den PC. 2015 folgte dann ein überarbeiteter Smartphone-Ableger und im August 2017 erschien eine aufpolierte Version für Steam und die PS4. Nun soll der Klassiker auch für die aktuelle Konsolengeneration veröffentlicht werden.Ihr schlüpft in die vor Angst erblasste Haut des schüchternen Highschool-Schülers Lee Hee-min, welcher am Vorabend des namensgebenden Valentinstages in die Schule einbricht, um seiner Angebeteten Pralinen zu hinterlassen. Doch findet er sich plötzlich zusammen mit anderen Mitschülern im Gebäude gefangen, umgeben von einem blutrünstigen Hausmeister und allerhand grotesker untoter Gestalten. Nun liegt es an euch, den 20 verschiedenen Kreaturen der asiatischen Horrorpalette zu entkommen und dem Geheimnis dieser übernatürlichen Ereignisse auf den Grund zu gehen.Ähnlich den Genre-Vertretern Resident-Evil oder Silent Hill setzt White Day auf klassische Survival-Horror-Mechaniken wie Inventarmanagement, ressourcenbasierte Save Points, limitierte Heil-Items und "instant game over events". Im Gegensatz zu den oben genannten Klassikern kommt der südkoreanische Ableger allerdings komplett ohne Waffengewalt aus. Ihr schleicht und rätselt euch in Ego-Perspektive durch die Hallen der unheilvollen Schulflure und habt in Gesprächen mit NPCs die Möglichkeit den Ausgang der Geschichte durch eure Entscheidungen zu beeinflussen und so eines der vielen verschiedenen Enden zu erhalten. Für eher zartbesaitete Spieler und Spielerinnen lässt sich der Schwierigkeitsgrad auch anpassen und so unter anderem die Geister-Aktivität reduzieren.Wann das Wiederbeleben des Survival-Horror Titels sein Ende findet und ob für die aktuelle Konsolengeneration ebenfalls so "atemberaubende" Zusatzinhalte wie das für Steam erschienene Beachwear Costume DLC erscheinen werden, steht noch in den Sternen. Klar ist aber, schlechte Noten sind bei dieser Schule euer geringstes Problem. Den Test für die PS4-Neuauflage zu White Day: A Labyrinth Named School ( ab 13,99€ bei kaufen ) findet ihr hier