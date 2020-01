Ash of Gods: Redemption: Konsolen-Umsetzungen veröffentlicht

Das narrative und taktische Rollenspiel Ash of Gods: Redemption ist ab sofort auch für PS4, Xbox One sowie Switch erhältlich - und das sowohl physisch als auch digital zum Preis von knapp 30 Euro. Zuvor erschien der Titel bereits für PC, wo das Machwerk von AurumDust in unserem Test mit einer Wertung von fünf Prozent als erschreckend dreistes Plagiat von The Banner Saga durchfiel."Was für eine dreiste Kopie! Als großer Fan von The Banner Saga empfinde ich diesen Ansatz als Unverschämtheit gegenüber kreativen Spieldesignern. Das ist kein inspirierter Nachahmer, sondern ein mieses Plagiat", urteilte Jörg in seinem Fazit.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer