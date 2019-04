Risk of Rain 2: Startschuss für die Multiplayer-Roguelike-Action auf Steam - 4Players.de

Screenshot - Risk of Rain 2 (PC) Screenshot - Risk of Rain 2 (PC) Screenshot - Risk of Rain 2 (PC) Screenshot - Risk of Rain 2 (PC) Screenshot - Risk of Rain 2 (PC) Screenshot - Risk of Rain 2 (PC) Screenshot - Risk of Rain 2 (PC) Screenshot - Risk of Rain 2 (PC) Screenshot - Risk of Rain 2 (PC) Screenshot - Risk of Rain 2 (PC) Screenshot - Risk of Rain 2 (PC) Screenshot - Risk of Rain 2 (PC)

Die Multiplayer-Roguelike-Action Risk of Rain 2 von Hopoo Games und Gearbox Publishing ist am 28. März 2019 in den Early Access auf Steam gestartet, wo sie in etwa einem Jahr zusammen mit der Community fertiggestellt werden soll. Der Preis beträgt aktuell 17,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "äußerst positiv" (derzeit sind 97 Prozent der über 6.000 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Das klassische Multiplayer-Roguelike 'Risk of Rain' kehrt mit einer Extradimension und neuer, herausfordernder Action zurück. Dank zufällig generierten Leveln, Gegnern, Bossen und Gegenständen wird keine Partie der anderen gleichen. Kämpfe dich allein oder mit bis zu vier Freunden durch Monsterhorden, schalte neues Loot frei und entkomme dem Planeten!Mit jedem Durchlauf erschließt du dir die Muster deiner Feinde und auch scheinbar ausweglose Situationen können mit zunehmend geübten Fertigkeiten plötzlich bewältigt werden. Ein einzigartiges Scaling-System sorgt dafür, dass deine Macht und die deiner Gegner im Verlauf des Spiels ins Unermessliche wächst - was mal ein Bosskampf war, wird mit der Zeit ein normales Scharmützel.Viele bekannte Überlebende, Gegenstände, Gegner und Bosse kehren in Risk of Rain 2 zurück und viele neue kommen dazu. Brandneue Überlebende wie der Artificer und MUL-T sind ebenso am Start wie die altbekannten Engineer, Huntress und natürlich auch der Commando. Dank über 75 freischaltbaren Gegenständen entkommst du gefährlichen Situationen jedes Mal auf neue Weise." Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer