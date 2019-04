Risk of Rain 2: Early-Access-Fahrplan: Updates und Verbesserungen - 4Players.de

Die Entwickler von Risk of Rain 2 haben die "Early Access Vorhersage" und damit den Fahrplan für die Updates veröffentlicht . Geplant sind neue Überlebende, Stages, Bosse und reichlich Gegenstände. Im "Sommer" sollen zudem die Fertigkeiten überarbeitet werden. Im "Winter" sind die Artefakte fällig. Wenn alles nach Plan läuft, wird der Early Access im Frühjahr 2020 beendet.Derzeit arbeiten die Entwickler logischerweise am ersten Inhaltsupdate, der Bekämpfung von Ping-Problemen und der Verbesserung des "Directors", um sicherzustellen, dass die Monster im späteren Spielverlauf nicht aufhören zu spawnen. Außerdem sollen keine Gegner mehr hinter "verschlossenen Türen/Bereichen" erscheinen. Auch die offizielle Sprachunterstützung für Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, (vereinfachtes) Chinesisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch steht auf der To-Do-Liste. Aktueller Early-Access-Status : "Der Kern des Spiels und der Multiplayer-Teil sind bereits voll implementiert, diese werden im Early Access aber weiterhin verbessert. Zum Start des Early Access gibt es in Risk of Rain 2 über 75 Arten Gegenstände und Ausrüstung, 6 spielbare Klassen und 6 Bosse, um das Spielerlebnis über viele Stunden hinweg interessant zu halten."Plan für die Vollversion: "Version 1.0: wird in drei Teilen angegangen: Zuerst gibt es mehr Inhalt (10 Charaktere, 10 Level, 12 Bosse und über 100 Gegenstände). Dann liefern wir ein echtes Ende mit entsprechendem Bosskampf. Zuletzt stellen wir sicher, dass das Spiel extrem geschmeidig läuft, bevor wir 1.0 einläuten."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer