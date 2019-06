Human: Fall Flat: Physik-Puzzle-Plattformer für Android und iOS umgesetzt - 4Players.de

505 Games hat in Zusammenarbeit mit Curve Digital und No Break Games den Physik-Puzzle-Plattformer Human: Fall Flat für AppStore (5,49 Euro) und Google Play (6,49 Euro) veröffentlicht. Die Mobile-Umsetzung bietet einen lokalen Einzelspieler und kooperativen Multiplayer für bis zu vier Spieler.Bis heute wurden mehr als sieben Million Kopien von Human: Fall Flat auf sämtlichen Plattformen verkauft. Das zeitgleich auf PC, Mac und Linux debütierte Spiel erschien später auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Human: Fall Flat ist ein eigenwilliges Physikabenteuer für Rätselfans und Entdecker.Letztes aktuelles Video: Mobile Launch TrailerDer Publisher schreibt weiter: "Bob ist ein ganz normaler Mensch ohne Superkräfte. Die Reise des Menschen ist ebenso zufällig wie surreal - ohne feste Lösungen für die Hindernisse, die es zu überwinden gilt. In Form von einer Open-End-Sandbox, in denen die Spieler mit Lösungen experimentieren können, muss Bob diese schöne und vielfältige Welt bereisen, um zu verstehen, was seine Träume antreibt. Spieler können allein, mit Freunden, der Familie oder völlig Fremden spielen! Sie müssen zusammenarbeiten, um jede Aufgabe zu erfüllen - oder sie können Stunden damit verbringen, sich gegenseitig auf die verrückteste Art und Weise zu frankieren. Kooperativ Modus mit bis zu 4 Spielern für verrücktes Chaos! Die Spieler kontrollieren die Grundbewegung von Bob, bedienen die Arme unabhängig voneinander und gestalten Bob's Reise willkürlich, lustig und voller Gefahren. Bob kann ziehen, schieben, treten, tragen, klettern und Dinge in der Welt zerstören."