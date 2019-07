Ancestors Legacy: Erscheint am 13. August auf Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Ancestors Legacy (One) Screenshot - Ancestors Legacy (One) Screenshot - Ancestors Legacy (One) Screenshot - Ancestors Legacy (One) Screenshot - Ancestors Legacy (One) Screenshot - Ancestors Legacy (One) Screenshot - Ancestors Legacy (One) Screenshot - Ancestors Legacy (One) Screenshot - Ancestors Legacy (One) Screenshot - Ancestors Legacy (One)

Nach längerer Verschiebung steht nun der Veröffentlichungstermin fest: Ancestors Legacy wird am 13. August 2019 auf Xbox One erscheinen. Die Entwickler wollen die zusätzliche Zeit genutzt haben, um die Steuerung, die Tastenbelegung und die Benutzeroberfläche an die Konsole anzupassen, heißt es. Grafisch soll das Echtzeit-Stratgiespiel auf dem Niveau der PC-Version sein.Unseren Test der PC-Version (Mai 2018) findet ihr hier: Mit Ancestor's Legancy inszenieren Destructive Creations actionreiche Echtzeit-Strategie im Stile von Company of Heroes im Mittelalter. Statt mit MG 42, Jagdpanther oder Sherman geht es hier mit Armbrust, Axtkämpfern und Rittern ins brutale Gefecht. Können die blutigen Schlachten im Test überzeugen?Letztes aktuelles Video: Teutonic Order Campaign Trailer