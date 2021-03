Ancestors Legacy: Kostenlose "Peasant Edition" verfügbar

Auf dem PC ( via Steam ) haben Destructive Creations und 1C Company eine kostenlose Version der mittelalterlichen Echtzeitstrategie Ancestors Legacy ( ab 25,49€ bei kaufen ) veröffentlicht: Die so genannte Free Peasant Edition enthält alle 17 Mehrspielerkarten, beschränkt sich bei den Einzelspieler-Inhalten jedoch auf vier Missionen der Wikinger-Kampagne. Im Mehrspielermodus erhält man Zugriff auf die vier Basis-Völker Wikinger, Angelsachsen, Germanen und Slawen.Ende des Monats will man für kompetitive Spieler außerdem die Ancestors Legacy League starten, in der Teilnehmer auch Sachpreise wie kabellose Kopfhörer, Spiele-Codes und Merchandise gewinnen können. Teilnehmen dürfen alle Besitzer der Peasant Edition.Neben dem PC ist die Vollversion von Ancestors Legacy auch für PS4, Xbox One und seit vergangenem Jahr sogar auf Switch erhältlich.Letztes aktuelles Video: Free Peasant Edition