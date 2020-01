Flat Heroes: Minimalistischer Plattformer hüpft auf die PS4

Aktualisierung vom 15. Januar 2020, 07:55 Uhr:



Ursprüngliche Meldung vom 8. Januar 2020, 09:43 Uhr:

Inzwischen haben Parallel Circles Flat Heroes auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store schlägt mit 9,99 Euro zu Buche. Eine kostenlose Demo steht, wie angekündigt, ebenfalls bereit.Parallel Circles werden ihren bereits für PC und Nintendo Switch (zum Test ) erschienenen Plattformer Flat Heroes am 14. Januar 2020 auch für PlayStation 4 veröffentlichen - inklusive kostenloser Demo. Eine Umsetzung für Xbox One ist ebenfalls noch für dieses Jahr geplant. Auf dem PlayStation Blog stellen die Entwickler Roger Valldeperas Juan und Lucas Gonzalez Hernanz den Titel näher vor: "Flat Heroes ist ein Spiel mit ein paar minimalistischen Helden, die versuchen, Wellen verschiedenster Feinde zu überleben. Es ist hektisch, spannend, chaotisch und macht vor allem eine Menge Spaß. Insbesondere, wenn ihr zusammen mit euren Freunden spielt. Es wird viel Geschrei und einige anspruchsvolle Herausforderungen geben, darauf geben wir euch unser Wort.Da es das erste Spiel unseres kleinen Studios ist, haben wir wirklich versucht, all die Elemente zu implementieren, die uns selbst in Spielen gefallen. Wenn wir also unser Traumspiel in Sachen Gameplay beschreiben müssten, würden wir auf Flat Heroes verweisen. Außerdem gibt es tonnenweise Inhalte: verschiedene Einzelspieler- und Mehrspieler-Modi, mehr als 300 von Hand erstellte Level, viele epische Bosskämpfe, Versus-Modi und sogar endlose Level, in denen ihr euer Geschick mit einer hohen Punktzahl auf den Bestenlisten beweisen könnt. Wir haben all unsere Leidenschaft für Spiele in dieses Indie-Projekt gesteckt."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4