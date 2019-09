Harvest Moon: Light of Hope: Complete Special Edition erscheint Ende Oktober für PS4 und Switch - 4Players.de

Screenshot - Harvest Moon: Light of Hope (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Light of Hope (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Light of Hope (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Light of Hope (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Light of Hope (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Light of Hope (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Light of Hope (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Light of Hope (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Light of Hope (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Light of Hope (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Light of Hope (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Light of Hope (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Light of Hope (PS4)

Rising Star Games wird in Zusammenarbeit mit Natsume die Complete Special Edition von Harvest Moon: Light of Hope am 25. Oktober 2019 für PlayStation 4 und Switch veröffentlichen (Preis: ca. 30 Euro). Die Complete Special Edition umfasst sämtliche DLC-Pakete, Dekorations- und Tool-Upgrade-Pakete, ein Zeichenpaket, neue Charakterepisoden, einen Co-Op-Modus (Special Edition) und neue Inhalte wie die Spezialepisoden von Doc und Melanie."In Harvest Moon: Light of Hope beginnen die Spieler die Geschichte auf der Suche nach einem Neuanfang und einer neuen Umgebung. Während ihrer Reise wird ihr Schiff von einem Sturm getroffen und geht unter. Während sie in eine kleine Hafenstadt treiben, die jetzt vom Sturm verwüstet ist, ist es Aufgabe des Spielers, beim Wiederaufbau der Stadt und beim Retten des Leuchtturms zu helfen ... aber es wird nicht einfach! Trotzdem können die Spieler neue Freunde finden, eine Familie gründen, den Leuchtturm wiederbeleben und die Stadt retten."Letztes aktuelles Video: Special-Edition Koop