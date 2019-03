Battlestar Galactica Deadlock: Sin and Sacrifice beendet Season One; "Funkverkehrsystem" im Trailer - 4Players.de

Screenshot - Battlestar Galactica Deadlock (PC) Screenshot - Battlestar Galactica Deadlock (PC) Screenshot - Battlestar Galactica Deadlock (PC)

Mit Battlestar Galactica Deadlock: Sin and Sacrifice wird am 19. März 2019 die vierte Erweiterung für das Weltraum-Taktikspiel erscheinen. Das Add-on umfasst eine neue Kampagne mit elf Storymissionen, die nach der Original-Deadlock-Kampagne und Operation Anabasis stattfinden. Außerdem werden zwei Raumschiffe (das schwere Kanonenboot Heracles für die Kolonialer und das Unterstützungsschiff Gorgon für die Zylonen) sowie das "Funkverkehrsystem" mit mehr als 1.100 Aufnahmen für mehr "Drama und Spannung in den Kämpfen" eingeführt. Dieses "Funkverkehrsystem" demonstrieren die Entwickler im folgenden Trailer.Zusammen mit "Sin and Sacrifice" wird das kostenlose "Veterancy Update" veröffentlicht . Es umfasst das neue Veterancy-System für die Crew, das Ship-Inspector-Tool un den Jukebox-Modus. Außerdem werden Black Lab Games und Slitherine mit Sin and Sacrifice die Season One des Spiels abschließen. Zur Season One gehören die vier Erweiterungen (Anabasis, Reinforcement Pack, Sin and Sacrifice, The Broken Alliance) und alle kostenlosen Updates. Auf den folgenden Infografiken versuchen die Entwickler die Neuerungen und Verbesserungen seit dem Verkaufsstart des Grundspiels veranschaulichen.