Battlestar Galactica Deadlock: Resurrection (Erweiterung) und "Command Update" angekündigt - 4Players.de

Am 29. August 2019 wird mit Battlestar Galactica Deadlock: Resurrection die erste Erweiterung aus "Season 2" für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Resurrection umfasst eine neue Kampagne, in der man sich mit der CIC-Besatzung (der Galactica) den Zylonen stellt. Zehn Storymissionen und 13 Resourcenmissionen sind verfügbar."Spieler können die BSG-75 von einer akribischen Rekonstruktion der berühmten Galactica CIC aus kommandieren. Die Strategieebene wurde überarbeitet, damit Fans schnell zu den wichtigsten Kämpfen kommen, während die neue Zylonen-Bedrohnungs-Mechanik den Krieg grundlegend verändert. Die Jupiter-Klasse wurde überarbeitet. Die Jupiter Mk II wartet jetzt mit einer solchen Feuerkraft und Panzerung auf, dass sie das beeindruckendste Schiff ist, das je eingesetzt wurde."Über die neuen Geschwader schreiben die Entwickler : "Die Kolonialer haben ein altes Kampfschiff-Design der Kobol Exodus umgerüstet. Diese Kampfschiffe, Taipan genannt, sind Anti-Großkampf-Angriffsschiffe. Inzwischen haben die Zylonen die Vespid entwickelt, einen Schwarm zielstrebiger Bomber."Das Hauptspiel wird zeitgleich mit dem kostenlosen "Command Update" versorgt. Es umfasst eine neues Multi-Select-Steuerungsschema, Verbesserungen der Benutzeroberfläche (Befehle schneller erteilen), eine Überarbeitung des Projektilsystems, weitere Grafikeffekte sowie Maus/Tastatur-Unterstützung für PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Resurrection DLC Ankuendigung