Battlestar Galactica Deadlock: Erweiterung "Ghost Fleet Offensive" auf PC startklar

Für Battlestar Galactica Deadlock ist die Erweiterung "Ghost Fleet Offensive" auf PC via Steam veröffentlicht worden (Preis: 12,49 Euro). PS4 und Xbox One werden einige Wochen später versorgt. Das Hauptprogramm und einige ältere DLCs werden beim "Slitherine Publisher Sale" auf Steam derzeit mit Rabatt angeboten Das Add-on umfasst eine zehn Missionen lange Story-Kampagne, in der die "Ghost Fleet" aus Battlestar Galactica: Blood & Chrome versucht hinter den feindlichen Linie möglichst viel Schaden anzurichten. Neue Raumschiffe (Colonial Orion - Recon Frigate; Colonial Defender - Support Specialist; Cylon Medusa - Central Command) und Munitionstypen der Zylonen inbegriffen ( Details ).Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Erweiterung wird ein kostenloses Update für alle Spieler von Battlestar Galactica Deadlock erscheinen: das Flottenadmiral-Update. Mit dem Update kommen ein besonders hoher Schwierigkeitsgrad, die Flaggschiff-Auswahl, der Cinematic Browser (Replay der Cutscenes) und mehrere Verbesserungen der Benutzeroberfläche (zusätzliche Tooltipps, mehr Geschwadergruppen, Markierung aller Schiffe von einem Typ mit einem Doppelklick) ins Spiel.Letztes aktuelles Video: Ghost Fleet Offensive DLC Trailer