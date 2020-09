Battlestar Galactica Deadlock: Zweite Season wird mit zwei DLC-Paketen und dem Daybreak-Update abgeschlossen

Screenshot - Battlestar Galactica Deadlock (PC) Screenshot - Battlestar Galactica Deadlock (PC) Screenshot - Battlestar Galactica Deadlock (PC) Screenshot - Battlestar Galactica Deadlock (PC) Screenshot - Battlestar Galactica Deadlock (PC) Screenshot - Battlestar Galactica Deadlock (PC)

Am 24. September 2020 wird die zweite Season von Battlestar Galactica Deadlock mit den Erweiterungen "Battlestar Galactica Deadlock Armistice" und "Battlestar Galactica Deadlock Modern Ships Pack" sowie dem kostenlosen Daybreak-Update abgeschlossen.Battlestar Galactica Deadlock Armistice umfasst eine acht Missionen lange Story-Kampagne, die in den letzten Tagen des ersten Zylonen-Krieges spielt. Neun Ressourcen-Missionen, die in jeder der Season-2-Kampagnen gespielt werden können, kommen ebenfalls hinzu.Das Battlestar Galactica Deadlock: Modern Ships Pack bringt sechs neue Raumschiffe, die aber nicht in den Kampagnen spielbar sein werden. Die drei Schiffe pro Fraktion (koloniale Flotte und Zylonen) sind in den Modi Skirmish, Multiplayer und Anabasis verfügbar.Das Daybreak-Update für das Hauptspiel erhöht die Flottenbeschränkung, fügt einen Fotomodus hinzu und erweitert die Multiplayer-Features. Das Change-Log findet ihr hier