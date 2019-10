Life Is Strange 2: Zwei Box-Versionen geplant - 4Players.de

Square Enix wird die komplette Season von Life is Strange 2 am 3. Dezember 2019 als Box-Version in zwei unterschiedlichen Editionen für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen. An diesem Tag erscheint auch die finale, fünfte Episode des Spiels in digitaler Form.Die Standard Edition für 39,99 Euro bietet die vollständige Season, das Bonus-Spiel "The Awesome Adventures of Captain Spirit" und Arcadia-Bay-Aufnäher für Seans Rucksack im Spiel. Ausgewählte Händler bieten als Bonus ein Maskottchen-Bundle an. Es enthält eine Auswahl an Patches, mit denen Seans Rucksack im Spiel verziert werden kann sowie einen Schlüsselanhänger mit dem Maskottchen Hawt Dawg Man.Die limitierte Collector's Edition für 69,99 Euro ist nur im Square Enix Store erhältlich. Sie umfasst die vollständige Season, das Bonus-Spiel "The Awesome Adventures of Captain Spirit", Arcadia-Bay-Aufnäher für Seans Rucksack im Spiel, den Soundtrack von Jonathan Morali auf Vinyl (4 x 45rpm), ein 32-seitiges Artbook im Hardcover-Format mit Concept-Art aus dem Spiel, Vinyl-Figuren von Sean (ca. 10 cm groß) und Daniel (ca. 7,5 cm groß) und die Collector's-Edition-Sammlerbox.