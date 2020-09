Life is Strange 2: Erste Episode kann kostenlos gespielt werden

Die erste Episode von Life is Strange 2 ist auf PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PSN ) und Xbox One ( Microsoft Store ) mittlerweile kostenlos verfügbar (abseits der verfügbaren Demo). Der erste Teil soll laut Square Enix rund drei Stunden lang sein und setzt nach einem tragischen Vorfall ein, der die Brüder Sean und Daniel Diaz dazu zwingt, von zu Hause wegzulaufen. Aus Angst vor der Polizei beschließen die Jungs, nach Mexiko zu flüchten - auf dem Weg dorthin müssen sie auch lernen, mit Daniels mysteriöser Telekinese-Fähigkeit umzugehen."Auf einmal ist der sechzehnjährige Sean ganz allein dafür verantwortlich, für seinen Bruder Daniel zu sorgen und ihm beizubringen, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Die Entscheidungen, die der Spieler als Sean trifft, beeinflussen das Schicksal aller um ihn herum. Das gilt auch für Seans Bruder."Unseren Test des storybasierten Adventures findet ihr hier : Fünf Episoden lang durfte ich mich mit den Diaz-Brüdern von Washington nach Mexiko schlagen. Welche Höhen und Tiefen ich dabei erlebt habe, lest ihr im spoilerfreien Test