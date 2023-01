Life Is Strange 2: Zeitnaher Release der Switch-Umsetzung angekündigt

Life is Strange 2: Episoden-Abenteuer für Nintendo Switch

Nach Life is Strange und Life is Strange: True Colors wird Square Enix in gut einer Woche noch das letzte Spiel der Reihe auf die Nintendo Switch bringen:Bislang fehlte der Mittelteil, der bereits vor vier Jahren auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One erschienen ist. Nun kann die Geschichte aber schon bald auch auf dem Konsolenhybrid erlebt werden, denn Life is Strange 2 erscheint bereits amfür die Nintendo Switch.Wie bereits der erste Teil wurde auch Life is Strange 2 in insgesamt fünf Episoden über mehrere Monate veröffentlicht. Auf der Nintendo Switch müsst ihr euch jedoch auf keine Wartezeit einstellen, sondern alle fünf Kapitel stehen von Anfang an zur Verfügung und können gespielt werden.Die Geschichte selbst dreht sich um die Geschwister Sean und Daniel, wobei ihr als Spieler in die Rolle von Sean schlüpft und euch um euren jüngeren Bruder kümmert. Beide müssen nämlich aufgrund eines Schicksalschlages zu Beginn des Spiels einen ungewöhnlichen Roadtrip wagen und sind dabei weitgehend auf sich allein gestellt. Dabei behaltet ihr auch Daniels besondere Fähigkeiten im Auge und habt mit euren Entscheidungen Einfluss auf seine sich noch zu entwickelnde Persönlichkeit.Aus der Ankündigung geht leider nicht hervor, ob auch das Spin-OffTeil der Portierung ist. Immerhin stellt die kostenlose Episode eine Art Vorgeschichte zu den Ereignissen von Life is Strange 2 dar und gehört zum Kanon der Life is Strange-Spiele.Wer sich die Frage stellt, ob Life is Strange 2 ein spannedes Abenteuer ist, findet die Antwort in unserem Test zur damaligen PC-, PS4- und Xbox One-Version . Insgesamt konnte uns die Reise der beiden Brüder emotional mitnehmen, auch wenn manche Szenen etwas überhastet wirkten.Letztes aktuelles Video: Free Trial