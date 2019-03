Pathfinder: Kingmaker: Zweiter Gratis-DLC "Arcane Unleashed" veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Pathfinder: Kingmaker (PC) Screenshot - Pathfinder: Kingmaker (PC) Screenshot - Pathfinder: Kingmaker (PC) Screenshot - Pathfinder: Kingmaker (PC)

Am 20. März 2019 haben Owlcat Games und Deep Silver das zweite kostenlose DLC-Paket "Arcane Unleashed" für ihr PC-Rollenspiel Pathfinder: Kingmaker (zum Test ) veröffentlicht. Dazu schreibt der Publisher: "Ummantelt von purer Magie, umfasst das Paket sechs neue Fallenzauber und magische Sprüche für die wagemutigen Erforscher der Raublande. Spieler können über einen neuen Händler für Spruchrollen, der in ihrer Hauptstadt erscheint, auf das zusätzliche magische Arsenal zugreifen. Natürlich ist das abhängig von der arkanen Stärke ihres Königreiches.Neben der Zauberei gibt es bekanntermaßen nichts Schöneres als bewaffnet mit Schild, Schwert und Zauberstab gegen gigantische Drachen anzustürmen. Damit dieses Erlebnis jetzt noch schöner dargestellt wird, haben die Entwickler die Optik der schuppigen Gesellen überarbeitet, und die Lindwürmer erstrahlen nun in neuem, metallischem Glanz!Neben all diesen fantastischen Neuerungen fügt der DLC dem Spiel auch ein neues Haustier hinzu, zu dem Oleg Shpilchevsky, Head of Owlcat Games sagt: 'Ein Spieler, Freund des Teams und langjähriger Wegbegleiter der Patfhinder-Community hat kurz vor der Veröffentlichung des Spiels seine geliebte Katze, 'Tiger', verloren. Als Zeichen unserer großen Dankbarkeit für all seine Hingabe und seinen Support bei der Entwicklung des Titels haben wir beschlossen, Tiger im Spiel zu einem neuen, langen, digitalen Leben zu verhelfen. So kann er noch einmal mit seinem menschlichen Freund durch die Wildnis ziehen.'" Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Arcane Unleashed DLC Trailer